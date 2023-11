Cosa deve succedere a Milanello in questa sosta? Pazzini: "Pioli deve lavorare, recuperare gli infortunati, ripulire l'ambiente dalle scorie negative"

Giampaolo Pazzini, opinionista, si è così espresso a DAZN su cosa deve succedere a Milanello in questa sosta: "La sosta arriva come la fine di un ciclo per cominciarne un altro. Niente, Pioli deve lavorare, recuperare qualche infortunato, ripulire l'ambiente dalle scorie negative per ripartire con l'entusiasmo che una squadra come il Milan deve avere per i suoi obiettivi".