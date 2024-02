Cosa deve succedere in questa stagione affinché Pioli recuperi l'affetto dei tifosi? Il mister ha risposto chiaramente

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli, mister Stefano Pioli ha risposto alla seguente domanda posta da MilanNews.it:

Sono tante le voci sul suo futuro, ma sono state anche tante le voci a suo favore: Theo è grato a Pioli, Furlani ha detto di essere fortunato ad avere Pioli e le è grato, Leao dice che lei è come un padre per lui, in passato l'hanno ringraziata Diaz, Tonali, Thiaw, Simic... Cosa deve succedere in questo finale di stagione per recuperare la gratidutine e l'affetto della maggior parte dei tifosi?

"Vincere tutte le partite".