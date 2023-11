Cosa dovrà fare l'Italia contro l'Ucraina per qualificarsi all'Europeo

vedi letture

Manca solo un'ultima gara per concludere le qualificazioni all'Europeo 2024 tramite i gironi. Ucraina e Italia sono appaiate al secondo posto in classifica a 13 punti: nell'ultima sfida, da giocare lunedì a Leverkusen in campo neutro, chi vincerà si qualificherà direttamente all'Europeo; all'Italia basterebbe anche un pareggio. In caso di sconfitta gli azzurri dovranno passare dai playoff.