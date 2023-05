Cosa è andato storto quest'anno? L'analisi di Stefano Pioli sulla stagione del Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la stagione del suo Milan: "Non è una questione di programmazione. Ogni stagione fa storia a sè. Bisogna essere lucidi e dire che siamo partiti per rivincere il campionato. L'anno scorso abbiamo fatto il salto quando siamo usciti dalla Champions. Quest'anno stiamo facendo molto bene in Champions. Dopo gennaio c'è mancata la continuità per lottare per vincere lo scudetto. Solo il City tra le capoliste europee può ancora vincere Champions e campionato, noi non siamo a quei livelli lì".