Cosa farà Milano con San Siro vuoto? Inter e Milan pagano 8 milioni all'anno

"Il vecchio San Siro ormai non lo vuole nessuno". Beppe Sala, sindaco di Milano, l'ha detto due giorni fa, sottolineando come l'impianto, senza l'apporto di Inter e Milan, sarebbe diventato un problema tutto del comune. Un problema non di poco conto, considerati i costi di mantenimento dell'impianto e soprattutto il fatto che, in caso di trasloco, verrebbero meno gli affitti pagati dai due club: La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, stima in 8,5 milioni di euro il canone versato nell'ultimo anno da Inter e Milan all'amministrazione comunale, soldi che andrebbero trovati altrove. Senza dimenticare la necessità di dare una nuova destinazione che mantenga vivo l'impianto.