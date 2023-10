Cosa ha fischiato Orsato? Passata inosservata la decisione dubbia su Leao in campo aperto

vedi letture

Al 71° minuto della sfida tra Napoli e Milan, con il punteggio sul 2-2 e l'esito della sfida in bilico, Rafael Leao è stato fermato da un fischio dell'arbitro Orsato mentre era lanciato in contropiede in campo aperto. Il fischietto di Schio ha visto una scorrettezza del portoghese ai danni di Lobotka ma dai replay - non considerati da (quasi) nessuno nelle moviola post partita - non emerge alcuna infrazione del numero 10 del Milan e, anzi, sembra più il centrocampista del Napoli a cercare di frenare l'irruenza del milanista. Eppure Orsato ha fischiato un fallo, fermando così una ghiotta occasione in contropiede per il Milan.