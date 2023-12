Cosa hai detto alla squadra? Pioli lo svela in conferenza stampa

Newcastle-Milan, sfida valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League e in programma oggi alle 21:00 al St. James's Park della città inglese, sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su Prime Video e in live web testuale su MilanNews.it. Alla vigilia della gara di Champions, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa. Questa la sua risposta alla seguente domanda:

Cos'hai detto prima alla squadra in mezzo al campo? "È stata una cosa molto semplice, anche perché avevamo già parlato tanto stamattina. Abbiamo solo un obiettivo, solo una possibilità: vincere la partita. Sappiamo cosa ci aspetta, che avversario e che ambiente affronteremo. È il primo vero bivio della stagione".