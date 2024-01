Cosa manca a Leao per arrivare ai livelli di Mbappè? Rafa risponde così

Con un talento del genere non possono che piovere paragoni scomodi ed ingombranti. Rafa Leao, intervistato da Sky, ne parla così.

Cosa ti manca per arrivare al livello dei Ronaldo e di Mbappé. Ci puoi arrivare?

"Si ma non sono egoista. Posso fare gol ma se posso anche fare assist, passo al compagno. A questi livelli i numeri fanno la differenza perché Mbappé, Haaland, Messi fanno numeri che parlano per loro. Quando la penserò come loro, arriverò a quel livello".