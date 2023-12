Cosa manca a Reijnders? Ecco il dato statistico che fa riflettere

Tijjani Reijnders, quando è stato acquistato quest'estate dal Milan, ha subito fatto capire che il suo valore è superiore allo sforzo economico che il club rossonero ha fatto per averlo a disposizione. L'olandese è diventato in fretta un insostituibile del centrocampo di Pioli, sfornando prestazioni su prestazioni con costanza. In un momento complicato per il Milan, Reijnders sembra essere una delle poche certezze a cui una squadra falcidiata dagli infortuni e con risultati altalenanti può attaccarsi.

Analizzando il rendimento dell'olandese, risulta evidente che il suo stile di gioco sia sicuramente propositivo, box to box, con tanta corsa e tanti inserimenti in area. È proprio negli ultimi 16 metri che Reijnders può migliorare: la sua conversion rate da dentro l'area, quando si trova a dover finalizzare l'azione, è di appena 2 su 18. Questo vuol dire che su 18 tentativi dell'olandese da dentro l'area, solo due alla fine si sono tramutati in gol. Da fuori area ci sono meno tiri in porta e sempre poca precisione: 0 trasformati su 7 tentati.