© foto di © DANIELE MASCOLO

Alessandro Nesta è intervenuto alla BoboTv venerdì sera e ha commentato così cosa manca al Milan: “Il Milan per essere guarito del tutto deve ritrovare una costruzione dal basso che l’anno scorso aveva migliore e che ora ha perso un po’. Per me se rimettono a posto questa costruzione con i due mediani e i due centrali, tornano a essere superiori”