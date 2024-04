Cosa serve a Chukwueze per migliorare? Borghi: "Deve imparare a soffrire"

vedi letture

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliaotio 'Taconazo', il giornalista di DAZN Stefano Borghi ha parlato di Milan facendo un approfondimento, doveroso a detta sua, su Samuel Chukwueze, forse la vera delusione della scorsa estate di trasferimenti del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni.

"Per me è un giocatore con delle qualità notevolissime, e l'ordine dei problemi che ha avuto Chukwueze è il seguente: io credo che sia un ragazzo che deve imparare un po' di più a soffrire. Villarreal è sempre stata una sorta di confort-zone per lui, talento emerso dal vivaio, in un calcio adatto per lui, ed ha fatto molto bene. Adesso è arrivato in un club più grande, con molte più pressioni, in un paese diverso, per cui deve mettersi in modalità sofferenza. Chukwueze deve imparare a soffrire, credo lo stia imparando quest'anno. Poi credo ci sia un'altro tipo di problema: io credo che il meglio di sè dal punto di vista calcistico, Chukwueze lo tragga se riceve il pallone fra i piedi, preferibilmente tra i 40 e i 30 metri dalla porta, largo sulla destra, orientato verso l'interno, pallone ricevuto sui piedi, squadra che si muove e lui che fa l'azione. In questo lui ha una conduzione mortifera, perché il pallone non si stacca mai per più di 5 centimetri dal piede sinistro, ha tiro, visione di gioco, può fare delle cose, ma nel Milan è difficile che vedremo una squadra mai realmente orientata verso Chukwueze. In questo senso si deve adattare".