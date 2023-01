Cosa serve a Leao per diventare un campione? Pioli: "Giocare tutte le partite come ha fatto a Salerno"

MilanNews.it

Cosa serve a Leao per diventare un campione? È una delle domande poste a Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma. Questa la risposta del tecnico rossonero: "Giocare tutte le partite come ha giocato a Salerno. Ha giocato una partite intensa, completa, di qualità e di un atteggiamento che gli ha permesso di rimanere in partita per tutti e 95 i minuti, con la palla e senza palla. I passi in avanti di Rafa sono stati tanti, credo che abbia capito cosa gli serve per essere determinante e cosa gli serve per esserlo con continuità".