Cosa serve a Luka Jovic per meritarsi la ricoferma a fine stagione

Luka Jovic è stato a lungo un oggetto misterioso nella prima parte di stagione rossonera. Arrivato come scelta di secondo piano a pochissime ore dal gong del mercato estivo, fuori condizione, da dicembre ha messo un'altra marcia. Proprio dalla gara giocata con il Frosinone a San Siro due mesi fa, l'ultima che Jovic ha giocato da titolare, il serbo ha cambiato nettamente il passo. Oggi ha raggiunto un bottino di 6 gol in diciotto partite stagionali.

Chiaramente il futuro dell'ex attaccante della Fiorentina è tutto da scrivere. Con il Milan ha un contratto fino al termine dell'anno che potrà essere rinnovato unilateralmente dal club. Per convincere i piani alti di via Aldo Rossi a continuare a puntare su di lui, che ha ancora 26 anni, Jovic non solo deve continuare a segnare con regolarità ma deve anche trovare più minuti in campo: in questo senso l'Europa League può aiutarlo.