Cosa serve al Milan dal mercato? Costacurta: "Un acquisto per reparto"

vedi letture

Si può dire che la nuova stagione del Milan sia cominciata con la fine dell'ultimo turno di campionato. I rossoneri hanno ottenuto la matematica certezza del secondo posto e si sono qualificati alla Supercoppa Italiana nella prossima stagione: non hanno più nulla da chiedere nelle ultime due giornate che, comunque, andranno onorate. In tutto questo si parla già di programmazione tra allenatore, nuovi acquisti e Zlatan Ibrahimovic. Nello specifico ne ha parlato Alessandro Costacurta, intervistato oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Costacurta su cosa serve al Milan dal mercato estivo: "Credo che un acquisto per reparto possa andare bene, anche se sulla carta le squadre non hanno mai vinto niente. C’è la prova del campo e l’anno prossimo potrà essere diverso. Per il Milan? No più per l’Inter. E’ sempre difficile ripetere un percorso strepitoso, le motivazioni potrebbero non essere le stesse. E se quest’anno hanno messo in secondo piano la Champions, e potevano crederci di più, l’anno prossimo dovranno farsi valere in Europa. In più avranno il Mondiale per club: con tanti impegni la stagione si complica".