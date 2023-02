Cosa serve al Milan per qualificarsi ai quarti di Champions dopo l'1-0 col Tottenham

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Con l'1-0 casalingo nell'andata contro il Tottenham, il Milan avrà due risultati su tre per qualificarsi ai quarti di Champions League: a Londra, infatti, basterà non perdere per passare il turno; in caso di sconfitta con un solo gol di scarto, si andrà ai supplementari e ai rigori, non essendo più valida la regola del gol in trasferta, mentre in. caso di vittoria del Tottenham con due o più gol di scarto saranno i londinesi a passare il turno.