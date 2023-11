Cosa ti ha colpito del Milan? Terzic rimasto impressionato da un aspetto tattico

Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, è presente in conferenza stampa dalla sala stampa di San Siro alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund, sfida valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League e in programma domani alle 21:00 a San Siro.

Cosa l'ha colpita del Milan?

"Sappiamo quanta intensità metta il PSG. In Germania si dice che le squadre italiane siano bravissime in difesa: contro il PSG ho visto con quanta disciplina il Milan ha difeso e questo mi ha colpito".