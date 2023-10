Cosa vuoi fare ora? Ibra rivela: "Faccio collaborazioni, sono curioso per fare l'attore"

“Faccio molte più cose ora di quando ero in attività. Faccio collaborazioni, sono coinvolto in diversi progetti. Sono curioso per quanto riguarda fare l’attore. Ho passato una vita davanti alle telecamere, non sono timido. Ma non so se sono un bravo attore, non penso”. Lo ha rivelato Zlatan Ibrahimovic nella sua lunga intervista a Piers Morgan.