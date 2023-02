Cosenza, show di Nasti nel derby: Reggina piegata da una doppietta

MilanNews.it

Grande successo per il Cosenza, che ha battuto la Reggina in un derby importantissimo valido per la ventisettesima giornata di Serie B. La formazione rossoblu nel primo tempo aveva subito la rete di Gori, ma ha ribaltato tutto nel finale grazie a Marco Nasti. L'attaccante di proprietà del Milan ha pareggiato i conti al novantesimo, realizzando anche la seconda marcatura due minuti più tardi oltre che la prima doppietta in cadetteria.