Cosmi sugli algoritmi: "Non credo sia una buona idea: gli uomini voglio conoscerli"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Serse Cosmi è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport questa mattina e ha parlato del tema degli algoritmi, tanto discusso in questo ultimo periodo specialmente in casa rossonera. Il suo parere: "Sarebbe come se il suo direttore scegliesse così i giornalisti, non credo sia una buona idea. Gli uomini voglio conoscerli, parlarci, ascoltarli, capirli. La tecnologia è ok se usata con parsimonia"