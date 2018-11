Costa d'Avorio, Kessie in campo 68' contro la Guinea

Franck Kessie, in ordine di tempo, è stato il primo rossonero a giocare ieri, sostituito al 68' della sfida. La sua Costa d'Avorio, a Conakry, ha strappato un 1-1 contro la Guinea nella quinta giornata dell'African Nations Cup (gol di Yattara e Seri). Un buon punto per il girone, conquistato in casa della capolista dopo essere andati in svantaggio. Nel Gruppo H la Costa d'Avorio è salita a 8 punti, sempre a -3 dalla vetta, e al momento sarebbe qualificata.