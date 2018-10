Costa D'Avorio, Kessie in campo 90 minuti contro la Rep. Centrafricana: domani l'ivoriano è atteso a Milanello

Franck Kessie ha giocato 90 minuti nella sfida terminata a reti bianche contro la Repubblica Centrafricana e valida per le qualificazioni all'Africa Cup of Nations. 180 minuti complessivi, dunque, per l'ivoriano nelle due partite con la propria nazionale. Il classe 1996 è atteso a Milanello a partire da domani per iniziare a preparare il derby di domenica sera.