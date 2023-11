Costacurta: " A Lecce lo stesso crollo contro il Napoli"

Queste le parole di Billy Costacurta a Sky Sport: per l'ex difensore del Milan, il problema dei rossoneri sarebbe mentale: "Questa è una squadra che alla prima difficoltà sembra andare subito in panico, sbagliando tutto. Il pareggio contro il Lecce ha ricordato quello di Napoli, anche al Maradona così come ieri, i rossoneri avevano creato molto nel primo tempo, senza però saper gestire poi la gara nella ripresa".