Costacurta: "Ancelotti al pari di Guardiola o Klopp. Ma non si parla mai di Ancelottismo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Alessandro Costacurta dagli studi di Sky Sport ha elogiato il lavoro di Carlo Ancelotti, suo compagno al Milan e in Nazionale, come allenatore rammaricandosi del fatto che non si parli abbastanza di lui: “Carlo è sempre stato molto empatico, si adatta sempre a chi ha a disposizione anche se ha sempre avuto ottime squadre e mi sembra non abbia mai smesso di sentirsi anche giocatore. Si parla tanto di Guardiola e Klopp, ma Ancelotti è a quel livello ma spesso non viene spesso riconosciuto. Forse dovremmo parlare anche di Ancelottismo".