Costacurta bacchetta Ibra: "Poteva essere più incisivo. Poteva spingere gente come Maignan o Leao a prendersi le responsabilità in pubblico"

Si può dire che la nuova stagione del Milan sia cominciata con la fine dell'ultimo turno di campionato. I rossoneri hanno ottenuto la matematica certezza del secondo posto e si sono qualificati alla Supercoppa Italiana nella prossima stagione: non hanno più nulla da chiedere nelle ultime due giornate che, comunque, andranno onorate. In tutto questo si parla già di programmazione tra allenatore, nuovi acquisti e Zlatan Ibrahimovic. Nello specifico ne ha parlato Alessandro Costacurta, intervistato oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Le parole di Costacurta sul lavoro di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra poteva essere più incisivo o emergere un po’ di più. Ma di quello che succede nello spogliatoio non è detto che si sappia tutto… e per quello che so in un paio di occasioni si è fatto sentire eccome. In tv ho spesso sentito parlare le seconde linee e mai giocatori di personalità come Maignan o Leao. Lo stesso Zlatan poteva spingerli a prendersi le loro responsabilità in pubblico. O presentarsi lui stesso: e si sa che quando parla Ibra non escono mai cose banali".