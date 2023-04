Costacurta: "Bel gol del Milan, ma non ho capito perchè quelli del Napoli non hanno fatto fallo"

MilanNews.it

Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così a Sky la vittoria del Milan contro il Napoli: "Questo era solo il primo tempo, ci aspetta un secondo tempo apertissimo. E' stata una bella partita europea. Sul gol del Milan non ho capito perchè quelli del Napoli non ha fatto fallo. Non puoi non fare fallo in una situazione del genere. E' un gran gol, ma i giocatori del Napoli sono stati un po' ingenui. C'è qualcosa del Milan che mette in difficoltà il Napoli, ma c'è ancora la gara di ritorno".