Costacurta: "C'è un problema, perché Theo e Leao non stanno dando quello che tutti ci aspettiamo. Poi a Roma sono entrati bene"

vedi letture

Alessandro Costacurta, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a SkySport sul caso Theo e Leao che, durante il cooling break, sono rimasti lontani da Fonseca e dai compagni: "C'è un problema, perché Theo e Leao non stanno dando quello che tutti ci aspettiamo. Poi secondo me ieri sono entrati bene. Il gol del 2-2 è un'azione stupenda".