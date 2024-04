Costacurta: "Chukwueze si è risvegliato del tutto. Pulisic miglior acquisto del mercato del Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta è intervenuto su alcuni dei principali temi d'attualità in Serie A, compiendo poi un'accurata analisi su quello che sarà il doppio confronto europeo in Europa League fra il Milan e la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Io credo che sia da sottolineare maggiormente questa scelta di Pioli di fare qualche gol in più rispetto agli avversari. In realtà, e mi riferisco a Milan-Roma, in un certo senso io credo che con la nuova posizione di Dybala Theo e Leao da quella parte probabilmente invertiranno quelle che erano le condizioni, anche se questo ragazzo (Chukwueze ndr) a me sembra che si sia risvegliato del tutto. E quindi da questa parte credo che questo crea dei problemi, se lì non giocherà Pulisic, che secondo me è il miglior acquisto del mercato del Milan".