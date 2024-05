Costacurta: "Contestazione Curva ingenerosa. Davanti a Cardinale giù il cappello"

vedi letture

Si può dire che la nuova stagione del Milan sia cominciata con la fine dell'ultimo turno di campionato. I rossoneri hanno ottenuto la matematica certezza del secondo posto e si sono qualificati alla Supercoppa Italiana nella prossima stagione: non hanno più nulla da chiedere nelle ultime due giornate che, comunque, andranno onorate. In tutto questo si parla già di programmazione tra allenatore, nuovi acquisti e Zlatan Ibrahimovic. Nello specifico ne ha parlato Alessandro Costacurta, intervistato oggi ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

La parole di Costacurta sulla contestazione della Curva e sull'operato della società: "Contestazione della Curva ingenerosa. Il secondo posto, dietro una squadra che ha corso così veloce come l’Inter, resta un buon risultato. Si è messo dietro l’Atalanta, la nuova Roma, la Juve. Una certezza che deve far rialzare la testa. Contro il club? Sono una persona paziente, credo ci voglia tempo per capire le reali intenzioni. Allenatore? Per certi versi il silenzio può essere una strategia: non comunicano il nuovo allenatore per paura di perderlo. O come quando dicono che le decisioni vengono prese insieme: sì, ma alla fine chi comanda davvero? Allo stesso tempo non credo si debba dire necessariamente tutto, ma dare del pirla a Cardinale è crudele. Basta vedere la sua storia, come nasce e cosa è diventato. Davanti a lui giù il cappello e complimenti poi si inizia a parlare".