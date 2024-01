Costacurta: "Credo nel recupero mentale e fisico dei titolari del Milan. Dal mercato arriveranno dei rincalzi"

Alessandro Costacurta ha parlato del Milan durante la puntata di ieri di Calciomercato - L'Originale. Ecco le considerazioni fatte da Costacurta, in base alle voci che arrivano sul mercato rossonero: "Qualche alternativa dietro serve, davanti credo nel recupero mentale e fisico dei giocatori che ci sono già. Secondo me i giocatori di cui si fanno i nomi non scalzeranno i titolari, dunque è importante recuperarli".

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha continua a lavorare per migliorare la rosa e offrire a Stefano Pioli opzioni in più in rosa. Queste le sue parole: "Il Milan ci concentra su Brassier per la difesa, che ha detto no, o che ha messo in stand-by, al Monaco. Davanti piace John Duran dell'Aston Villa e il Milan vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore andrebbe ad occupare lo slot extracomunitario".