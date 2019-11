Costacurta: "D’accordo con Milan e Inter per fare uno stadio nuovo"

Il profilo Twitter ufficiale del progetto “Nuovo stadio Milano” riporta le dichiarazioni di Alessandro Costacurta in merito proprio alla realizzazione di un nuovo impianto: "Mi piace molto la “Cattedrale”. San Siro è stato casa mia per tanti anni, ho giocato tantissime partita, conosco ogni angolo di quello stadio, ma sono d’accordo con quello che vogliono fare Milan e Inter, ovvero farlo nuovo e sicuro, abbassando i decibel per le persone che ci sono intorno e sistemando tutto. Credo che non ci sia altra via".

