Costacurta duro: "Milan, la peggior partita dell’anno da marzo scorso"

Billy Costacurta, intervenuto su Sky Sport, ha commentato così la sconfitta del Milan di questo pomeriggio contro l'Atalanta: "La peggior partita dell’anno, da marzo dell’anno scorso ad oggi. L’Atalanta ha dato una grande dimostrazione di forza, darla in questa situazione in una squadra che fino ad oggi non aveva mai subito così tanto. Contro la Juve il Milan aveva fatto una buona partita, oggi è stata sempre in difficoltà. Cosa lascerà questa partita?".