Costacurta è certo: "Camarda meglio di Jovic: lo farei giocare titolare. La capacità di liberarsi in mezzo all'area mi ha ricordato..."

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha parlato di Francesco Camarda che, con ogni probabilità, sarà convocato da Stefano Pioli per la sfida tra i rossoneri e la Fiorentina. Le sue parole: "Camarda è meglio di Jovic. Io lo farei giocare titolare eccome. Ha 15 anni, è un giocatore che fa gol come quello in rovesciata contro il Psg.

Soffrirebbe la fisicità dei difensori avversari certo ma mi ha impressionato la capacità di liberarsi dall’uomo in mezzo all’area che ho visto solo in Pippo Inzaghi. Sta facendo bene: avevano gli stessi dubbi quando è arrivato in Primavera, sembrava fosse un azzardo. Ora sembra sia un azzardo farlo esordire in Serie A".