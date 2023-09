Costacurta è sicuro: "La grande incognita del Milan è la difesa"

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato in un'intervista a Tuttosport di quello che potrà essere il problema dei rossoneri nel corso di questa stagione. Le sue dichiarazioni: "Il Milan non avrà problemi a centrocampo e in attacco, pongo quindi l’attenzione sulla difesa. La stagione di Pioli passa dalle prestazione di Tomori, Thiaw e Kalulu: se alzeranno il livello rispetto all’anno scorso, allora il Milan potrà arrivare in fondo in ogni competizione. Questa è la grande incognita"