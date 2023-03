Costacurta elogia il Milan: "Avere un gruppo giovane aiuta. Quando raggiungi certi obiettivi ti senti più forte"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport, Billy Costacurta ha commentato così la rosa del Milan e il passaggio al prossimo turno in Champions League: "Quando hai un certo gruppo di giovani credo che aiuti. Quando raggiungi certi obiettivi ti senti più forte. Questo sarà una spinta per mantenere alto il livello in campionato e in Europa".