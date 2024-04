Costacurta elogia il Milan: "La qualità adesso è quasi sensazionale. E' incredibile come la palla viaggi veloce"

Nel corso del consueto appuntamento con Sky Calcio Club, l'ex giocatore oggi opinionista sportivo Alessandro Costacurta è intervenuto su alcuni dei principali temi d'attualità in Serie A, compiendo poi un'accurata analisi su quello che sarà il doppio confronto europeo in Europa League fra il Milan e la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

"Io credo che la differenze sostanziale fra l'Inter e le altre sia stata la fisicità e la tecnica. Quando tu guardi l'Inter la palla sembra che vada più forte. Io credo che Pioli voglia raggiungere l'Inter in quella situazione, perché fisicamente, ma anche come qualità. La qualità del Milan adesso è quasi sensazionale, perché la palla è incredibile come vada veloce. Poi vanno veloci anche i giocatori. Poi c'è Leao che esalta tutto. Ma in realtà c'è una squadra che è molto, molto tecnica, e credo che in un certo senso questo vada a confermare i numeri. Non dimentichiamoci che è una squadra seconda in classifica. E' dal 2024 che il Milan è cambiata, e molto".