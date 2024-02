Costacurta esalta Zirkzee: "Mai marcarlo uno contro uno, ha troppe qualità"

Dopo un ottimo periodo di forma e continuità in campionato, il Milan di Stefano Pioli si appresta a preparare l'importante sfida di domenica sera, alle 20:45 a San Siro contro il Napoli di Walter Mazzarri. I rossoneri corrono di più rispetto a qualche mese fa, macinando soprattutto punti e gol segnati (secondo miglior attacco in Serie A) ma con ancora una fragilità difensiva che non può e non deve passare in secondo piano. Che la qualità di gioco del Milan sia migliorata è sotto gli occhi di tutti, nonostante le vittorie contro Udinese e Frosinone, arrivate al termine di rimonte di cuore e rabbia, ma si sa: in questo sport vincere così è probabilmente più bello e stimolante. Ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport, l'ex rossonero, ormai da diversi anni opionionista sportivo, Alessandro "Billy" Costacurta.

Queste le sue parole su Joshua Zirkzee, talento del Bologna visionato e studiato dal Milan di Stefano Pioli: "Uno come lui è difficile da marcare, si muove tantissimo. Come tenerlo? Mai in uno contro uno. Quelli così talentuosi, bravi a difendere palla, a non farsi anticipare o a suggerire la profondità vanno marcati di squadra: non ci sono tanti difensori capaci di gestire uno così in uno contro uno, le grandi difese sono tali solo se c’è aiuto reciproco. Zirkzee ha veramente tante qualità: mi sembra quasi blasfemo dirlo, ma forse il punto meno sviluppato è ancora quello della conclusione verso la porta. Nonostante sia già bravo, lì può migliorare ancora di più".