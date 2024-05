Costacurta: "Fase difensiva anello debole del Milan. Pioli ha sempre puntato a fare un gol in più"

Ospite negli studi di Sky, Alessandro Costacurta dice la sua sul rendimento del Milan in questa stagione e sui problemi difensivi della squadra:

"Pioli ha cercato di fare un gol in più degli altri. La fase difensiva non è stata il pezzo migliore, anzi direi che è stato l'anello debole ma davanti hanno sempre creato tanto. Ci sono state delle performances al di sotto delle aspettative di 2-3 giocatori nella fase offensiva. In quella difensiva mi aspettavo un redimento leggermente migliore dai centrali ma quando fai un calcio come quello di Stefano Pioli credo che in un certo senso vuoi arrivare al risultato. E fino all'11 aprile in un certo senso ci era riuscito".