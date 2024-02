Costacurta: "I gol subiti dal Milan dipendono da errori individuali e sofferenze organizzative"

E' il giorno di Milan-Atalanta, sfida cruciale per il percorso dei rossoneri in Serie A, questa sera a San Siro alle 20:45. I ragazzi di Pioli sono reduci da due sconfitte consecutive e da ben 7 reti incassate tra Monza e Rennes. Di questo problema ha parlato così, ai microfoni di Sky Sport l'Originale, l'ex difensore, ora opinionista sportivo, Alessandro Costacurta.

Queste le sue parole: "I gol che subisce il Milan sono tutti diversi tra loro, con entità che cambiano a seconda del contesto. Per esempio, a volte prende gol per errori individuali, altre volte per questa sofferenza organizzativa delle difesa. Anche il centrocampo sbaglia troppo, i movimenti devono essere migliorati, Pioli deve lavorare meglio per evitare certi errori nei meccanismi".