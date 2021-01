Costacurta: "Ibra aiuta tanto anche in allenamento, anni fa Pato prendeva tanti accidenti dallo svedese"

Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport 24, si è espresso sull'importanza di Ibra all'interno della squadra: "Calabria non era l'unico che prendeva fischi, metà squadra ne prendeva. L'arrivo di un personaggio come Ibra ha dato molta fiducia, forse più in allenamento che in partita. In passato ho assistito ad un allenamento di Pato con Ibra, prese tanti accidenti. Sono personaggi che aiutano tanto anche in allenamento".