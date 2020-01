Costacurta: "Ibra può esaltare le doti di questo Milan, lo sta dimostrando"

Alessandro Costacurta ha parlato di Zlatan Ibrahimovic a "CalcioMercato - L'originale" su Sky: "Credo che il Milan abbia trovato una persona che può esaltare le doti dei giocatori della squadra. Ibrahimovic aiuta tantissimo alcuni giocatori e lo sta dimostrando. È vero che ci sono state delle scommesse, ma credo che l'ultimo acquisto (Ibra, ndr) vada in una direzione molto positiva. Non ho mai visto così tante maglie rossonere nell'area avversaria. Può sembrare una sciocchezza, ma in realtà quando vedi la palla andare verso di lui, ti spinge ad andare verso di lui perché sai che la palla potrebbe poi arrivare a te e purtroppo per gli altri, questo aiuterà il Milan".