Alessandro Costacurta, opinionista, si è così espresso a SkySport nel pre Milan-Empoli: "Secondo me è stata la miglior partita dell'era Pioli. Io credo che una partita così, di questa importanza e di questo livello per 96 minuti per intensità e qualità, il Milan di Pioli non l'abbia mai fatta".