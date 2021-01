Costacurta: "Il Milan è bravo a riconoscere i momenti e non andare in difficoltà"

L'ex rossonero Billy Costacurta, intervenuto durante Sky Calcio Show, ha parlato così del Milan primo in classifica: "Voglio esaltare il fatto che, come tutte le squadre, possano subire le pressioni avversarie e ci siano momenti in cui si va in difficoltà e loro non vanno in difficoltà perché riconoscono il momento e secondo me sono bravi. E devo dire che sono anche fortunati, ho vinto uno scudetto portandolo via al mio amico Luca Marchegiani (lo scudetto del 1999, ndr) e mi ricordo cosa volesse dire avere quell’entusiasmo, e mi sembra che il Milan abbia quello".