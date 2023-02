Costacurta: "Il Milan ha già dimostrato il suo valore con il Tottenham"

MilanNews.it

Nel corso della sua intervista al Mattino, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato anche del cammino che potranno fare le italiane in Champions League: "Il Milan ha già dimostrato il suo valore con il Tottenham. Secondo me anche l'Inter può fare bene. Ha una mentalità europea che viene meno nel campionato italiano. Quando vedi che perde 5 punti con Empoli e Sampdoria ti rendi conti che forse sono attratti da quell'altra competizione. Per il Napoli sogno una finale spettacolare con il PSG, perché così entri proprio in una dimensione diversa della storia. Ma ammetto che mi piacerebbe anche una bella finale tutta italiana anche perché se vogliamo dirla tutta, sono l'unico che ha fatto una semifinale e una finale contro un'altra italiana in Champions".