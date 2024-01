Costacurta: "Il Milan non gioca un calcio spettacolare ma è diventato più squadra"

Il Milan è in campo contro il Bologna a San Siro, in occasione della ventiduesima giornata di campionato di Serie A. I rossoneri puntano a consolidarsi come terza forza del torneo ma anche a mettere maggiore pressione su Juventus e Inter, specialmente dopo il pareggio dei bianconeri contro l'Empoli nella gara delle 18.

Alessandro Costacurta, nello studio di Sky Sport 24, ha parlato così sul Milan: "Il Milan non gioca un calcio spettacolare come qualche mese fa ma sono più solidi. Forse è sceso il rendimento tecnico di alcuni giocatori ma è diventato più squadra di prima".