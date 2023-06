Costacurta: "Il sacrificio di Tonali può aiutare a sviluppare una squadra più europea"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Costacurta intervenuto in diretta a Sky Sport 24 ha parlato del mercato rossonero. Così si è espresso sui temi di attualità: "Il sacrificio di Tonali può dare la possibilità di sviluppare una squadra più europea. Le intenzioni sono buone: questi giocatori accostati al Milan non sono ancora dei campioni ma sono dei buoni giocatori. Credo che il centrocampo del Milan possa guadagnare fisicità, i nomi che sento hanno nelle gambe importanti: Musah è un ragazzo giovane ma che ha già partecipato al Mondiale e col Valencia si è fatto notare. A me non sembra che stiano lavorando male".