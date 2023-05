Costacurta: "Le difficoltà attuali non possono mettere in un angolo un percorso quasi straordinario del Milan"

Billy Costacurta, nel pre partita di Milan-Sampdoria a Sky, commenta il momento dei rossoneri: “Non ci sono ombre, c’è un riconoscimento del cammino. C’è stato un percorso quasi straordinario, diciamo da due anni che ci sono 2/3 squadre più forti del Milan e il Milan vince uno scudetto e arriva in semifinale di Champions, ora sta avendo difficoltà per quanto riguarda l’accesso diretto in champions dal campionato. Questo non può mettere in un angolo quello che è stato fatto dalla squadra. Per quanto riguarda i dirigenti, purtroppo per loro quello che hanno preso sul mercato non ha funzionato come si aspettavano”.