Costacurta: "Leao che talento ha? Ok velocità e potenza, ma tiri, assist e leadeship? Fofana è talentuoso? Uno direbbe di no, invece è meraviglioso nel trascinare"

Il Milan, in dieci uomini per più di un'ora, vince contro l'Udinese dopo una gara di sofferenza e lavoro di squadra nonostante assenze pesanti come quella di Theo (squalificato) e Leao (scelta tecnica). Un messaggio chiaro di Paulo Fonseca: il gruppo prima del singolo. Billy Costacurta, nel suo intervento su Sky Sport 24, ne parla così: "Penso che Fonseca con i giocatori si sia interfacciato durante la settimana. Lui voleva comunicare, secondo me, verso i mass media e l’esterno, che si era stancato di subire certe situazioni. Quella dei rigori è stata ancora più grave di quella Roma. La storia dei rigori credo sia molto difficile da superare, lui si è voluto far sentire per quello, riprendendo in mano la squadra e facendolo vedere prima a parole e poi facendo la formazione. Ha fatto una formazione che gli ha risposto bene, la squadra ha risposto bene, come lui voleva. E questo lo devono capire soprattutto quelli che sono stati fuori. Quello che ieri ha giocato al posto di Leao ha giocato meglio di Leao!”.

Da cosa ci si accorge che un allenatore non ha in mano la squadra?

“Proprio da quelle situazioni, è la grande dimostrazione che c’è distanza: il cooling break è una situazione in cui i giocatori non capiscono che ci sono cose importanti da fare per la squadra, questo secondo me è stato il gesto inconsapevole… Ma non puoi non sapere che rimanendo lì, senza andare verso la panchina, ci sarebbero state delle polemiche. Vuol dire che vivi in un’altra dimensione. Anche sui rigori… Posso capire che il primo lo tiri Theo, il capitano. Ma il secondo, stiamo scherzando? In quel caso Fonseca ha voluto ribadire che si è stancato. Ha tentato un approccio morbido che non funziona con alcuni di quei giocatori. Ci sono i quattro quindi di quella squadra che stanno lavorando benissimo. Continuiamo a parlare di Leao, ma dal punto di vista del rendimento forse è al dodicesimo posto. Perché parliamo di Leao? Perché ci aspettiamo tanto. Thiago Motta non sta facendo la stessa cosa con Douglas Luiz? Poi che bisogna trattare tutti allo stesso modo è una favola. Noi parliamo sempre di talento, ma il talento va diviso in 5-6 criteri.

Leao che talento ha? Come prepotenza fisica è tra i dieci migliori giocatori del momento. Come velocità anche. Tecnica in velocità? Va benissimo. Ma per quanto riguarda i tiri in porta e gli assist? È tra i primi 100? Secondo me no. Nell’indole da trascinatore è tra i primi 150? Secondo me no. Il messaggio che lancia Fofana in queste occasioni è diverso. Uno direbbe che Fofana è talentuoso? No. E invece è un talento meraviglioso nel trascinare la squadra, che forse è ancora più importante del talento tecnico. Nel mio Milan avrei detto Gattuso. Gattuso è arrivato al Milan che non sapeva neanche palleggiare. Ma ha giocato per 10 anni a livelli altissimi, è diventato campione del mondo, con il suo talento di mentalità e leadership. Non voglio citare il mio Milan, ma intorno a lui giocavano calciatori da Pallone d’Oro. E Rino aveva talento o no? Certo".