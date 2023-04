Costacurta: "Leao ha spazzato via tutta la difesa del Napoli. Jacobs gli sarebbe stato dietro?"

MilanNews.it

Il Milan pareggia 1-1 nel segno di un fenomenale Leao e passa il turno di Champions League. Billy Costacurta, a Sky Sport, commenta così la prestazione del portoghese: “Leao protagonista assoluto con quella giocata che ha spazzato via tutta la difesa del Napoli. Avevo detto che l’assenza di Kim sarebbe stata decisiva, e lì si è vista. Se continuasse a giocare in questa maniera diventerebbe un campione, per me non lo è ancora ma stasera ha dimostrato ragazzi… Jacobs gli sarebbe stato dietro?”.