Billy Costacurta, intervenuto a Sky Sport in uno speciale per il trentennale di Milan-Steaua, ha ricordato cosa provò nello spogliatoio prima di scendere in campo al Camp Nou: "Mi ricordo l'urlo che sentimmo quando uscimmo dal tunnel, già dallo spogliatoio sentivamo l'urlo dei nostri tifosi che stavano festeggiando".