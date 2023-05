Costacurta: "Milan, ho visto l'impegno ma non l'energia e l'entusiasmo necessario per fare gol"

MilanNews.it

Billy Costacurta ha commentato così il derby di Champions di questa sera e l’eliminazione del Milan: “L’Inter nelle undici partite di Champions ne ha vinte 7 e ne ha perse solo 2. Da quello che ho percepito è che il Milan ci ha messo tutto l’impegno necessario, l’energia necessaria però non l’ho vista. Non c’era quell’entusiasmo, quella voglia di andare ad aggredire. L’impegno c’è stato, ma probabilmente non c’era impegno ed energia necessaria per andare a fare gol".